Tutti i film di Orizzonti a Venezia 80

Questi i titoli in concorso nella sezione Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia 2023:

A CIELO ABIERTO di MARIANA ARRIAGA, SANTIAGO ARRIAGA con Theo Goldin, Federica Garcia, Maximo Hollander, Julio Cesar Cedillo, Sergio Mayer Mori, Julio Bracho, Cecilia Suarez, Manolo Cardona / Messico, Spagna / 117'

EL PARAÍSO di ENRICO MARIA ARTALE con Edoardo Pesce, Margarita Rosa De Francisco, Maria Del Rosario, Gabriel Montesi / Italia / 106'

BEHIND THE MOUNTAINS di MOHAMED BEN ATTIA con Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi, Wissem Belgharek / Tunisia, Belgio, Francia, Italia, Arabia Saudita, Qatar / 98'

THE RED SUITCASE di FIDEL DEVKOTA con Saugat Malla, Prabin Khatiwada, Bipin Karki, Shristhi Shrestha / Nepal, Sri Lanka / 87'

PARADISE IS BURNING di MIKA GUSTAFSON con Bianca Delbravo, Dilvin Asaad, Safira Mossberg, Ida Engvoll, Mitja Siren, Marta Oldenburg / Svezia, Italia, Danimarca, Finlandia / 108'

THE FEATHERWEIGHT di ROBERT KOLODNY con James Madio, Ruby Wolf, Keir Gilchrist, Ron Livingston, Stephen Lang, Lawrence Gilliard Jr., Shari Albert, Imma Aiello / USA / 99'

INVELLE di SIMONE MASSI Animazione / Italia, Svizzera / 92'

HESITATION WOUND di SELMAN NACAR con Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak / Turchia, Spagna, Romania, Francia / 84'

TATAMI di GUY NATTIV, ZAR AMIR EBRAHIMI con Arienne Mandi, Zar Amir Ebrahimi, Jaime Ray Newman, Ash Goldeh / Georgia, USA / 105'

HEARTLESS di NARA NORMANDE, TIÃO con Maya de Vicq, Eduarda Samara, Maeve Jinkings, Erom Cordeiro, Ian Boechat, Kaique Brito, Alaylson Emanuel, Lucas Da Silva, Elany Santos / Brasile, Francia, Italia / 91'

UNA STERMINATA DOMENICA di ALAIN PARRONI con Enrico Bassetti, Zackari Delmas, Federica Valentini, Lars Rudolph / Italia, Germania, Irlanda / 110'

CITY OF WIND di LKHAGVADULAM PUREV-OCHIR con Tergel Bold-Erdene, Nomin-Erdene Ariunbyamba, Bulgan Chuluunbat, Ganzorig Tsetsgee, Tsend-Ayush Nyamsuren / Francia, Mongolia, Portogallo, Paesi Bassi, Germania, Qatar / 104'

EXPLANATION FOR EVERYTHING di GÁBOR REISZ con Gáspár Adonyi-Walsh, István Znamenák, András Rusznák, Rebeka Hatházi, Eliza Sodró, Lilla Kizlinger, Krisztina Urbanovits / Ungheria, Slovacchia / 151'

GASOLINE RAINBOW di BILL ROSS, TURNER ROSS con Tony Abuerto, Micah Bunch, Nichole Dukes, Nathaly Garcia, Makai Garza / USA / 108'

EN ATTENDANT LA NUIT di CÉLINE ROUZET con Mathias Legoût-Hammond, Elodie Bouchez, Jean-Charles Clichet, Céleste Brunnquell, Laly Mercier / Francia, Belgio / 104'

HOUSEKEEPING FOR BEGINNERS di GORAN STOLEVSKI con Anamaria Marinca, Alina Serban, Samson Selim, Mia Mustafi, Vladimir Tintor, Sara Klimoska, Rozafa Celaj, Ajse Useini / Macedonia del Nord, Polonia, Croazia, Serbia, Kosovo / 107'

SHADOW OF FIRE di SHINYA TSUKAMOTO con Shuri, Ouga Tsukao, Hiroki Kono, Mirai Moriyama / Giappone / 95'

DORMITORY di NEHIR TUNA con Doğa Karakaş, Can Bartu Arslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer, Didem EllialtÕ, Orhan Güner, IşÕltÕ Su Alyanak / Turchia, Germania, Francia / 116'

Orizzonti - Cortometraggi:

AITANA di MARINA ALBERTI con Aitana Alberti, Marina Alberti, Aitana Alberti Alayón / Spagna / 19'

SEA SALT di LEILA BASMA con Nathalie Issa, George Matar, Farid Chawki, Hiba Chihane, Rabih Abdo / Repubblica Ceca, Libano, Qatar / 19'

A SHORT TRIP di ERENIK BEQIRI con Luàna Bajrami, Tristan Halilaj, Walid Afkir, Arben Bajraktaraj / Francia / 17'

ET SI LE SOLEIL PLONGEAIT DANS L'OCÉAN DES NUES di WISSAM CHARAF con Raed Yassin, Rodrigue Sleiman / Francia, Libano / 20'

WANDER TO WONDER di NINA GANTZ Animazione / Paesi Bassi, Belgio, Francia, UK / 14'

THE MEATSELLER di MARGHERITA GIUSTI Animazione / Italia / 17'

DIVE di ALDO IULIANO con Veronika Lukianenko, Danyil Kamensky / Italia / 13'

AREA BOY di IGGY LONDON con Joshua Cameron, Malcolm Kamulete, Jolade Obasola / UK / 18'

CROSS MY HEART AND HOPE TO DIE di SAM MANACSA con Jorrybell Agoto, Ann Janielle Candelaria, Vincent Pajara / Filippine / 18'

IN THE SHADOW OF THE CYPRESS di HOSSEIN MOLAYEMI, SHIRIN SOHANI Animazione / Iran / 20'

BOGOTÁ STORY di ESTEBAN PEDRAZA con Catalina Rey, Victor Tarazona / Colombia, USA / 16'

SENTIMENTAL STORIES di XANDRA POPESCU con Marie Tragousti, Estelle Widmaier, Artemis Chalkidou, Grego Belau, Leo Da Silva, Ezra Luke / Germania / 16'

SHORT STORY di WU LANG con Huang Jue, Li Meng/ Cina / 12'

Orizzonti extra:

BOTA JONÓ di LUÀNA BAJRAMI con Elsa Mala, Albina Krasniqi, Don Shala, Aurora Ferati, Uratë Shaban, Gani Rrahmani / Kosovo, Francia / 94'

FOREVER FOREVER di ANNA BURYACHKOVA con Alina Cheban, Zachary Shadrin, Arthur Aliiev, Yelyzaveta Tsilyk, Daria Zhykharska / Ucraina, Paesi Bassi / 107'

THE RESCUE di DANIELA GOGGI con Rodrigo De La Serna, Julieta Zylberberg, Andrea Garrote, Jorge Marrale, Germán Palacios / Argentina, USA / 95'

DAY OF THE FIGHT di JACK HUSTON con Michael C. Pitt, Nicolette Robinson, Ron Perlman, Joe Pesci, John Magaro, Anatol Yusef / USA / 105'

IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS di ROBERT LORENZ con Liam Neeson, Kerry Condon, Jack Gleeson, Colm Meaney, Ciarán Hinds, Sarah Greene / Irlanda / 106'

FELICITÀ di MICAELA RAMAZZOTTI con Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti, Micaela Ramazzotti, Sergio Rubini / Italia / 104'

PET SHOP BOYS di OLMO SCHNABEL con Jack Irv, Dario Yazbek, Willem Dafoe, Emmanuelle Seigner, Camille Rowe, Peter Saarsgard / USA, Italia, UK, Messico / 100'

STOLEN di KARAN TEJPAL con Abhishek Banerjee, Shubham, Mia Maelzer, Harish Khanna, Sahidur Rahaman / India / 92'

L'HOMME D'ARGILE di ANAØS TELLENNE con Raphaël Thiéry, Emmanuelle Devos, Mireille Pitot, Marie-Christine Orry / Francia / 94'

