Laura Dern premiata al Filming Italy Sardegna Festival

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - La star americana Laura Dern sarà ospite del Filming Italy Sardegna Festival e in questa occasione riceverà il Filming Italy International Award, oltre ad essere protagonista di una masterclass con gli studenti dell'Academy Cinema. Pluripremiata attrice cinematografica e televisiva, Laura Dern si è aggiudicata il Premio Oscar alla miglior attrice non protagonista, il Golden Globe, il Critics' Choice Award, il Premio Bafta e lo Screen Actors Guild Award, per l'interpretazione dell'avvocato divorzista Nora Fanshaw in Storia di un matrimonio (2019). Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: "Laura è un'interprete straordinaria e dalle doti davvero uniche, che rappresenta a pieno l'immagine dei grandi talenti femminili che il nostro Festival è fiero di valorizzare in Italia e nel mondo". Il Filming Italy Sardegna Festival, la cui sesta edizione si svolgerà dal 22 al 25 giugno a Forte Village di Cagliari, è ideato e diretto da Tiziana Rocca, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e grazie al suo governatore Christian Solinas, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village. Anche quest'anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con Apa - Associazione Produttori Audiovisivi.

Tante le star presenti e oltre 50 i titoli in programma quest'anno, tra film, documentari, serie televisive e cortometraggi. (ANSA).