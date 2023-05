Nanni Moretti, 'la sinistra tornerà a fare la sinistra'

Sull'attualità politica dice solo "La destra fa la destra e la sinistra piano piano ricomincerà a fare la sinistra", mentre sul disastro in Emilia Romagna sottolinea: "Sono stato colpito dall'energia e dall'intelligenza della gente, dalla loro mancanza di vittimismo e dal loro buon umore". Così un disponibile Nanni Moretti stamani a Cannes dove passerà oggi in concorso il suo film 'Il sol dell'avvenire'.

Il regista si infastidisce solo all'insidiosa domanda su cosa pensi della giuria di quest'anno, replicando: "Non trovo elegante fare domande sulla giuria, non posso rispondere". Un modo per evitare di tornare su quel suo post con una sua foto invecchiatissima, dedicato alla regista Julia Ducournau, quest'anno in giuria e vincitrice a Cannes due anni fa con Titane, che aveva criticato sul web con la frase: "Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film (Tre piani, ndr) partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film (il riferimento è proprio a Titane, ndr), in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. Sicuro".

A chi gli chiede poi se il Pci si fosse staccato da Mosca con l'invasione dell'Ungheria nel 1956, il regista risponde: "Nel 2010 in un'intervista che feci a Pietro Ingrao glielo chiesi e lui mi fece sentire il più ingenuo degli ingenui, nel senso che era impossibile".