Cannes, Palma d'oro onoraria a Harrison Ford

(ANSA) - CANNES, 18 MAG - Harrison Ford, a Cannes per presentare la prima mondiale di "Indiana Jones e il quadrante del destino", ha ricevuto la Palma d'oro onoraria stasera prima della proiezione del film. "Sono profondamente commosso per questo riconoscimento", ha detto l'attore americano, visibilmente commosso, dopo aver ricevuto il premio dalle mani di Thierry Frémaux, delegato generale del Festival.

Annunciando che sulla Croisette sarebbe stata proiettata la quinta parte delle avventure del celebre archeologo, gli organizzatori avevano indicato che sarebbe stato reso ad Harrison Ford un "eccezionale tributo", senza ulteriori dettagli.

Anche Tom Cruise, a Cannes l'anno scorso per la prima di "Top Gun: Maverick", aveva ricevuto a sorpresa una Palma d'oro onoraria prima della proiezione del film. Quest'anno, un altro grande nome del cinema americano, Michael Douglas, 78 anni, ha ricevuto lo stesso riconoscimento martedì, durante la cerimonia di apertura del Festival. (ANSA).