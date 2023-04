Elodie premiata al Bif&st, vorrei ritagliare tempo per il cinema

(ANSA) - BARI, 29 MAR - In un teatro Petruzzelli gremito Elodie ha ricevuto dal Bif&st il premio 'Silvana Mangano' come attrice rivelazione per la sua interpretazione nel film 'Ti mangio il cuore', diretto dal regista pugliese Pippo Mezzapesa.

"Sono emozionata e non me lo aspettavo", ha detto dal palco. "E' incredibile, la vita ti regala grandi sorprese". Ai giornalisti che le hanno chiesto se tornerebbe sul set, Elodie ha risposto "prima la musica, poi il set", aggiungendo: "vorrei ritagliare del tempo" per il cinema, "è veramente una cosa speciale. Quando ci saranno dei personaggi, se accadrà, lo farò con tantissimo amore e dedizione".

Elodie ha raccontato di conoscere bene la Puglia, "ci ho lavorato tanto, in Salento. E' una terra che amo particolarmente".

Molto soddisfatto del suo esordio come attrice è il regista Mezzapesa. "Elodie è stata una scelta istintiva, l'ho associata al personaggio che avrebbe dovuto interpretare perché è una donna di grande forza ma anche sensibilità - ha detto -. Lei ha avuto il grande merito di accettare con coraggio la sfida e di affrontarla con enorme umiltà e grande senso del lavoro". Un dettaglio, questo, che "nell'interpretazione che ci ha regalato è stato evidente", ha aggiunto il regista. (ANSA).