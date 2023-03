Ultime voci, Everything Everywhere in pole per gli Oscar

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Vigilia di Oscar e i rumors abbondano anche se, salvo colpi di scena, la statuetta per il miglior film sembra già assegnata. La ritireranno sul palco del Dolby Theater Daniel Katz e David Fenkel dello studio A24 per Everything Everywhere All at Once: questo il verdetto unanime degli addetti ai lavori di Hollywood, con l'unico interrogativo su quante statuette avrà già conquistato il team dietro la folle avventura nel metaverso della lavandaia Evelyn Wang (Michelle Yeoh) e della sua famiglia.

Il film dei visionari Daniel (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) arriva a domenica con 11 nomination e un poker di vittorie ai premi di categoria (produttori, registi, attori e sceneggiatori): non è mai successo - e ci sono stati solo 4 casi - che una pellicola con la stessa mole di trofei perdesse il premio più prestigioso. Ma se poi dovesse accadere? Secondo Variety, la sorpresa potrebbe arrivare da Top Gun: Maverick (Hollywood è riconoscente a Tom Cruise di aver riportato gli spettatori al cinema), mentre l'Hollywood Reporter e Deadline puntano sul tedesco Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale di Edward Berger come potenziale spoiler (sarebbe la prima volta per Netflix).

L'Italia fa il tifo per Alice Rohrwacher e le sue Pupille, candidato ai corti, e per il maestro delle acconciature Aldo Signoretti che ha trasformato Austin Butler in Elvis Presley.

Butler (per Elvis) è in gara con Brendan Fraser di The Whale, ma Colin Farrell di Spiriti dell'Isola potrebbe fare da terzo incomodo. Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale dovrebbe comunque avere in tasca le statuette per il miglior film internazionale e la fotografia. Ai Dga i Daniel hanno battuto Steven Spielberg in casa diventando a 35 anni i più giovani registi premiati dalla categoria. Per la migliore attrice con il duello è tra la Yeoh e Cate Blanchett di Tar: quest'ultima nella parte di una direttrice d'orchestra cacciata con ignominia dal podio. (ANSA).