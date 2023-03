Dante di Avati incanta a Los Angeles - Italia

Il film "Dante" di Pupi Avati, con Sergio Castellitto nel ruolo di Boccaccio, ha incantato la platea del TCL Chinese Theater in occasione della proiezione speciale al 18esimo "Los Angeles Italia Film Fashion and Art festival (promosso co sostegno della D.g. Cinema del MiC e di Intesa Sanpaolo).

L'opera, distribuita negli USA da Minerva Pictures, (e accompagnata a Hollywood dal costumista Andrea Sorrentino) ha avuto uno spettatore in particolare, l'attore italoamericano Joe Mantegna, che dopo aver visto il film si è rammaricato per non aver potuto accettare l'invito del maestro Avati a parteciparvi.

"Agli albori della produzione con il maestro Avati avevamo parlato più di una volta per capire meglio come collaborare ma purtroppo i problemi causati dalla pandemia hanno impedito che ciò si realizzasse in quanto in un primo periodo non era permesso viaggiare tra l'Italia e gli Stati Uniti, e poi si sono accumulati miei impegni che avevo dovuto posporre proprio a causa del Covid" ha detto l'attore di origine pugliese tra i protagonisti de "Il Padrino 3" di Coppola e anche della serie Tv "Criminal Minds" e del bio-pic "Pontormo", grande pittore del rinascimento fiorentino.

"Complimenti a Sergio Castellitto per il suo ottimo 'Boccaccio' - ha proseguito Mantegna - E per quanto mi riguarda spero di poter lavorare prestissimo con Pupi, uno tra i grandi artisti del cinema italiano".

Intanto a Hollywood è arrivato anche il regista Paolo Genovese per presentare il film "Il primo giorno della mia vita" che vivrà la sua prima uscita in America dove fu presentato "Perfetti sconosciuti". Molta attenzione dei players Usa per Genovese e a cominciare dal produttore Tarek Ben Ammar (a L.A.

per seguire il montaggio del film da lui co-prodotto "The Equalizer 3" con Denzel Washington girato sulla Costiera Amalfitana). Il produttore tunisino ha voluto accogliere personalmente Genovese per il quale domani sera è previsto il pienone in sala.

"L.A., Italia 2023", promosso dall'Istituto Capri nel mondo, gode del patrocinio del ministero degli Esteri, del Consolato Generale, dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, ed è organizzato in collaborazione con RS Production, ILBE, Rainbow, Colorado Film e Givova. (ANSA).