Variety, anteprima di The Flash in aprile a CinemaCon

(ANSA) - NEW YORK, 23 FEB - 'The Flash' sarà mostrato per la prima volta per intero al prossimo CinemaCon, la fiera organizzata dalla National Association of Theatre Owners che quest'anno si svolgerà a Las Vegas dal 24 aprile. Lo scrive Variety. L'uscita nei cinema Usa è invece prevista il 16 giugno (in Italia il 14).

Il film, tredicesima pellicola del DC Extended Universe, è basato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics ed è il primo stand-alone cinematografico di Flash.

La decisione della Warner Bros di mostrare per intero il film dimostra il suo pieno sostegno al progetto, nonostante il percorso a ostacoli a causa della controversia intorno al protagonista, l'attore Ezra Miller, arrestato più volte per aggressione e poco più di un mese fa scampato alla prigione, dopo essersi dichiarato colpevole di resti minori. Miller, 30 anni, ha anche accettato il pagamento di una multa di 500 dollari e un anno di libertà condizionata.

La scorsa estate si era anche scusato per tutti i suoi comportamenti aggressivi. "Di recente sono andato incontro ad un periodo di crisi intensa - aveva detto - e ora capisco che soffro di problemi mentali complessi e per questo sono andato in terapia". "Voglio scusarmi - aveva aggiunto - con tutti coloro che ho messo in allarme e disturbato con il mio comportamento in passato". (ANSA).