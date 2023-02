100 anni Zeffirelli, francobollo e mostra dedicati a maestro

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Il francobollo dedicato a Franco Zeffirelli e all'annullo filatelico è stato presentato negli spazi della Fondazione Zeffirelli, nel corso delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita del maestro, alla presenza del vicepremier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, del presidente della Regione Eugenio Giani, del sindaco di Firenze Dario Nardella e delle altre autorità presenti Un particolare contributo, si spiega in una nota, quello del gioielliere Gerardo Sacco che ha donato alla Fondazione Zeffirelli 100 riproduzioni in argento del francobollo dedicato al maestro.

Alle 15 è stata inaugurata la mostra 'Franco Zeffirelli tra arte, fede e politica', a cura di Fabrizio Fabrini visitabile fino alla fine di marzo al piano terra della Fondazione Zeffirelli. (ANSA).