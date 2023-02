Rufus Sewell sarà il principe Andrea nel film Netflix 'Scoop'

(ANSA) - NEW YORK, 07 FEB - Rufus Sewell è stato scelto per interpretare il principe Andrea in 'Scoop', film sulla disastrosa intervista del fratello di re Carlo III a 'Newsnight' della BBC nel 2019. Lo ha rivelato Netflix, che produrrà la pellicola.

All'epoca il principe cercò di difendersi dalle accuse sulle frequentazioni con Jeffrey Epstein, il miliardario americano sospettato di pedofilia e morto suicida in carcere nel 2019, e da quella d'aver avuto anni fa rapporti sessuali con una 17enne messa di fatto 'a disposizione' dal businessman.

Gillian Anderson è stata scelta per interpretare l'ex conduttrice di notizie della BBC Emily Maitlis. Nel cast anche Billie Piper e Keeley Hawes, rispettivamente, nei panni della produttrice televisiva Sam McAlister, che negoziò l'intervista, e dell'ex segretaria privata di Andrea, Amanda Thirsk. Alla regia ci sarà Philip Martin.

'Scoop' è un adattamento del libro di McAlister, 'Scoops: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews' in cui si descrive in dettaglio cosa è successo dietro le quinte dell'intervista. (ANSA).