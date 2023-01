Gina Lollobrigida sarà sepolta a Subiaco, sua città natale

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Gina Lollobrigida sarà sepolta a Subiaco, sua città di origine. Nel 2000 aveva espresso questa volontà ed il Comune le ha dedicato una tomba monumentale, che in questo momento è in fase di restauro. Quindi sarà sepolta momentaneamente all'interno di un loculo comunale e poi spostata. Ho già sentito suo figlio Milko dopo la morte". Così il sindaco di Subiaco, Domenico Petrini, ad Rtl 102.5 News. In Consiglio comunale, ha aggiunto, "arriverà la proposta di intitolazione di una piazza, quella vicina al teatro dove ha mosso i primi passi". (ANSA).