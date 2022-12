Oscar: 'Le pupille' nella shortlist, 'Nostalgia' fuori

'Nostalgia' di Mario Martone e' rimasto fuori dalla shortlist dei migliori film internazionali da cui verra' selezionata la cinquina degli Oscar 2023. Il film sulla Napoli del Rione Sanita', candidato ufficiale dell'Italia, non e' entrato nella rosa di 15 film in vista delle nomination che saranno annunciate il 24 gennaio.

'Le pupille' di Alice Rohrwacher entra nella shortlist dei 15 migliori 'corti' live action da cui verra' selezionata la cinquina degli Oscar. Lo ha annunciato oggi l'Academy of Motion Picture. Il corto di 37 minuti della regista italiana e' stato prodotto dal premio Oscar Alfonso Cuaron con Carlo Cresto-Dina ed e' stato finanziato da Disney. E' uscito su Disney + il 16 dicembre.