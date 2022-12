Furto in casa De Niro, ladra cerca di rubare regali di Natale

(ANSA) - NEW YORK, 19 DIC - Una rapinatrice è stata arrestata nel cuore della notte a casa di Robert De Niro mentre cercava di rubare i regali sotto l'albero di Natale.

Shanice Aviles, 30 anni, è stata avvistata da poliziotti mentre si introduceva nella townhouse della 65/a strada dove De Niro abita temporaneamente, ha indicato un portavoce della polizia di New York. L'attore stava dormendo quando gli agenti hanno seguito la donna e l'hanno 'pizzicata' in salotto "mentre cercava di rimuovere oggetti".

La star di 'Taxi Driver' è sceso dal piano di sopra in vestaglia dopo aver sentito rumori provenienti dall'appartamento. De Niro si è diviso l'anno scorso dalla moglie Grace Hightower. In casa con lui al momento del furto c'era la figlia di 11 anni. La donna è nota alla polizia per aver effettuato altre rapine. (ANSA).