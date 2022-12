Miyazaki, nel 2023 arriva il nuovo film How Do You Live?

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - 'How Do You Live?', il nuovo film del maestro dell'animazione, il premio Oscar Hayao Miyazaki, uscirà in Giappone il 14 luglio 2023. Lo ha annunciato lo Studio Ghibli.

La casa di produzione e il distributore Toho hanno anche pubblicato un poster del film, in cui si vede una creatura simile a un uccello disegnata a mano con un occhio incastonato sotto il becco. How Do You Live?, titolo provvisorio, è ispirato all'omomimo romanzo del 1937 di Genzaburo Yoshino, storia di un ragazzo di una ricca famiglia che impara a conoscere la povertà e la discriminazione attraverso il rapporto con lo zio.

Oscar per il miglior film di animazione nel 2003 con 'La città incantata', dopo il suo lungometraggio del 2013 'Si alza il vento', Miyazaki aveva annunciato il ritiro. Quattro anni dopo, però, la sua società di produzione aveva spiegato che il regista avrebbe rinunciato alla pensione per realizzare quello che sarebbe stato "il suo ultimo film, considerando la sua età".

A novembre, intanto, sono state aperte tre sezioni del nuovo parco a tema giapponese Ghibli. (ANSA).