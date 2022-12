Jennifer Lawrence sotto pressione in Hunger Games per suo peso

(ANSA) - NEW YORK, 08 DIC - Era epoca prima del #metoo ed essendo donna la discussione era tutta intorno al suo corpo e il peso da perdere. Vittima di quelle conversazioni dannose anche Jennifer Lawrence, poco più che ventenne al tempo di Hunger Games. Lo ha rivelato la stessa attrice, 32 anni, parlando con Viola Davis nell'ambito della serie 'Actors on Actors' del magazine d'intrattenimento Variety. Nell'epopea del 2012 l'attrice interpreta il personaggio Katniss Everdeen e la prima domanda fu, 'quanto peso sei disposta a perdere?'.

In Hunger Games - ha spiegato - è stata una responsabilità straordinaria. Quei libri (film basato su romanzi omonimi di Suzanne Collins, ndr) erano immensi e sapevo che il pubblico era di bambini. Ricordo che la discussione principale fu, 'quanto peso puoi perdere?'. Oltre al fatto di essere giovane, ancora in crescita e non in grado di mettermi a dieta, non so se voglio che tutte quelle ragazzine che si vestiranno da Katniss sentono di non poterlo fare a causa del peso. Non posso farlo passare nella mia mente".

Durante i quattro film della serie in cui è stata protagonista, come si legge su Vanity Fair, la Lawrence ha spesso parlato delle conversazioni dannose intorno al suo corpo per il ruolo da lei interpretato. "Non farò mai la fame per la parte" - disse ad Elle nel 2013. "Non voglio che delle ragazzine possano dire, 'Oh, voglio essere come Katniss quindi salto la cena'. Avevo una cosa ben chiara durante l'allenamento ... stavo cercando di avere un corpo forte e in forma, non malnutrito o magro".

Grazie alla sua interpretazione di Katniss Everdeen la critica incorona la Lawrence come l'eroina d'azione con il maggior incasso di tutti i tempi mentre nel 2012 la rivista Rolling Stone la definisce come 'la più talentuosa giovane attrice di tutta l'America'. (ANSA).