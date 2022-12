Fiducia e grandi titoli, il cinema in sala prova a svoltare

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - La prova del nove saranno le feste di Natale e l'inizio di gennaio, se il trend degli incassi al cinema sarà in salita un'ulteriore segnale di ripresa rafforzerà il clima di fiducia del settore. Alle Giornate del cinema di Sorrento, con la presentazione dei listini del primo semestre 2023, proprio 'fiducia' è stata la parola d'ordine.

Ecco allora IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA di Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy e Sara Serraiocco dal listino Medusa che tra i prossimi titoli ha il documentario di Mario Martone su Massimo Troisi LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA, in uscita a febbraio; L'ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI, debutto alla regia di Claudio Bisio con Marianna Fontana e Federico Cesari, mentre i re Mida Ficarra e Picone saranno a maggio sul set per il nuovo film, regia di Francesco Amato, a Natale 2023. Da 01 tanti autori italiani, da Marco Bellocchio a Matteo Garrone (IO CAPITANO), da Nanni Moretti (SOL DELL'AVVENIRE) a Gabriele Salvatores (IL RITORNO DI CASANOVA), insieme a maestri internazionali come Spielberg, Scorsese o Polanski in un listino potente, che comprende anche Sydney Sibilia con MIXED BY ERRY e Alessandro Siani in uscita il 14 febbraio con TRAMITE AMICIZIA.

Da Universal a febbraio il ritorno di M. Night Shyamalan con BUSSANO ALLA PORTA, TÁR di Todd Field con la Coppa Volpi Cate Blanchett, SUPER MARIO BROS con la voce di Claudio Santamaria fino ad arrivare all'atteso OPPENHEIMER di Christopher Nolan.

Dalla Warner arriveranno tra gli altri THE BOYS IN THE BOAT di George Clooney, l'attesissima BARBIE di Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling fino al sequel DUNE - PARTE II, diretto da Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya e ancora Chalamet in WONKA di Paul King, prequel del classico per l'infanzia di Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato.

Da Disney arrivano GLI SPIRITI DELL'ISOLA di Martin McDonagh (2 febbraio), con Colin Farrell e Brendan Gleeson, la riedizione di TITANIC (9 febbraio) in occasione del suo 25° anniversario, EMPIRE OF LIGHT di Sam Mendes (23 febbraio), con Olivia Colman e Colin Firth, fino al live-action LA SIRENETTA di Rob Marshall (24 maggio) con Halle Bailey. (ANSA).