Harrison Ford torna giovane per 'Indiana Jones 5'

(ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - Harrison Ford tornera' giovane per il prossimo film della serie Indiana Jones: le prime immagini di scena del quinto episodio della popolare franchise sono state diffuse sul magazine 'Empire' e mostrano l'attore - 80 anni compiuti a luglio - all'eta' che aveva all'epoca della prima trilogia. L'effetto speciale di ringiovanimento e' stato usato solo nelle sequenze di apertura del film, ambientate nel 1944 in un castello, in cui si vede l'avventuriero-archeologo con frusta e fedora di nuovo alle prese con una banda di nazisti. "Poi si corre in avanti e si arriva al 1969", ha detto il regista James Mangold che ha preso le redini della serie da Steven Spielberg: "Cosi' per il pubblico non ci sara' un salto concettuale tra anni '40 e '60: gli spettatori potranno sperimentare lo spirito di avventura di allora e poi l'inizio del presente". "L'idea - ha spiegato la producer Kathleen Kennedy - e' di "far pensare che abbiamo trovato vecchi filmati d'epoca: una cosa girata tanti anni fa". Harrison stesso ha trovato il suo alter-ego piu' giovane "lievemente spettrale", ma ha aggiunto che il rivedersi com'era ai primi anni '80 quando usci' Predator dell'Arca Perduta", non lo ha spinto a desiderare di tornare indietro nel tempo: "Mi sono meritato i miei anni". Per ringiovanire il divo sono state usate una serie di tecnologie avanzatissime tra cui un nuovo software che ha navigato attraverso materiali di archivio trovando le immagini che poi sono state sovrapposte a quelle frutto delle ultime riprese. 'Indiana Jones 5' si svolge sullo sfondo della corsa tra superpotenze al predominio dello spazio. Il film fa un passo indietro alle radici di 'Predatori dell'Arca Perduta' mettendo Indiana di nuovo di fronte ad avversari nazisti. Una serie di scene sono ambientate alla parata che accolse gli astronauti dell'Apollo 11 a New York il 13 agosto 1969. (ANSA).