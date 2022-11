Giampaolo Morelli tra cannabis, felicità e influencer

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - FALLA GIRARE di e con Giampaolo Morelli, dal 25 novembre su Prime Video, è un'action comedy piena di follia e con un'idea di base niente male. Ovvero, come indicano i tg di tutto il mondo a inizio film, un virus ha attaccato le piantagioni di canapa e ora la cannabis non esiste più. E con essa sembra se ne siano andate anche libertà e felicità. Ma un giorno Natan (Morelli), un vanitoso, com'è, legittimato ad essere un influencer seguito da un milione di follower, trova per caso un esemplare maschio di cannabis.

Potrebbe essere per lui una svolta, ma il problema è trovare anche un esemplare femmina che gli permetterebbe di produrre i preziosi semi e venderli a un narcotrafficante (Leopoldo Mastelloni). A dare man forte a Natan nella sua impresa ci saranno Ciro Priello, nel ruolo di un giornalista ossessionato dalle statistiche dei suicidi, Laura Adriani, ex poliziotta, Fabio Balsamo e Giovanni Esposito, nel ruolo del fratellastro autistico di Natan e figlio di Michele Placido. Tutto inizia in salsa KILL BILL con una banda cinese, composta da Jun Ichikawa, Taiyo Yamanouchi, Shi Yang Shi, determinata a non perdere il controllo del mercato della droga.

FALLA GIRARE ha come produttori Italian International Film - Gruppo Lucisano e Vision Distribution. "Volevamo una storia che comportasse un futuro prossimo, distopico e attinenze con il Covid, con l'idea che sia tutto un complotto. Ovvero - dice Morelli - un'action-comedy che mescolasse cultura napoletana e cinema americano anni Ottanta e Novanta. Il focus di FALLA GIRARE, comunque, più che sulla cannabis è sulla libertà di scelta che se manca produce infelicità". (ANSA).