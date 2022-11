Il cinema di Giffoni protagonista a Madrid con Italia Experience

(ANSA) - SALERNO, 21 NOV - Continua il viaggio di Italia Experience: il progetto di Giffoni, cofinanziato dal ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, sarà a Madrid dal 23 al 27 novembre. La prima tappa dell'iniziativa ha coinvolto a Skopje, lo scorso ottobre, oltre 500 giffoner durante la decima edizione di Giffoni Macedonia Youth Film Festival. Ora Italia Experience è pronta a proseguire il suo percorso in Spagna, in collaborazione con la 15esima edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid, organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura e dalla sua direttrice Marialuisa Pappalardo.

"Portare all'estero la cultura cinematografica italiana, essere testimoni di questo percorso di confronto tra culture ed esperienze diverse, rappresenta per noi motivo di vero orgoglio ma ci carica anche di una responsabilità - spiega Jacopo Gubitosi - Siamo molto contenti di questa esperienza a Madrid per la qualità del programma che ci vedrà impegnati nel corso della rassegna". La serata inaugurale è in programma mercoledì 23 novembre all'Istituto italiano di cultura; si prosegue venerdì 25 novembre, con la proiezione del documentario 'La voce di Fantozzi' di Mario Sesti. Sabato 26 novembre spazio ai migliori cortometraggi italiani selezionati da Giffoni. E ancora protagonista il grande cinema: domenica 27 novembre alle 11.45, nel cine Paz tocca a "Il ragazzo e la tigre" di Brando Quilici e distribuito da Medusa Film. Italia Experience continuerà il suo percorso, nei primi mesi del 2023, in Polonia e Croazia. (ANSA).