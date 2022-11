'Freaks Out' vince all'Italian Film Festival di Berlino

(ANSA) - BERLINO, 13 NOV - "Freaks Out" di Gabriele Mainetti ha vinto la nona edizione dell'Italian Film Festival di Berlino.

La pellicola si è aggiudicata il premio del pubblico "Lazio, eterna scoperta", concorrendo con altri nove film italiani presentati in questi giorni agli spettatori della capitale tedesca. Il programma del Festival continuerà con una retrospettiva dedicata a Gianni Amelio, di cui ieri è stato presentato in anteprima tedesca "Il signore delle formiche", seguito da un dialogo del pubblico con lo stesso regista. Fino al 19 dicembre, tre cinema berlinesi trsmetteranno altre cinque opere di Amelio. Il 12 dicembre, inoltre, il Festival proporrà come evento collaterale un concerto di Vinicio Capossela, al Columbia Theater di Berlino.

Oggi Giancarlo Martini, uno dei protagonisti di "Freaks Out", ha ritirato il premio al film di Mainetti al Klick Kino di Berlino. Negli ultimi sei giorni il Festival ha accolto un largo numero di spettatori e pubblico con proiezioni, incontri ed eventi, tra cui un "business day" promosso da Cinecittà.

L'Italian Film Festival Berlin è organizzato dal Tuscia Film Fest con il supporto della direzione generale cinema e audiovisivo del ministero della Cultura, dell'assessorato al Turismo della regione Lazio, di Cinecittà, dell'Istituto italiano di cultura di Berlino, dell'Ambasciata d'Italia in Germania e di Casa Civita. (ANSA).