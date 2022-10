Eagle Pictures, accordo con Sony Pictures Entertainment

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Eagle Pictures ha siglato un accordo con Sony Pictures Entertainment per la distribuzione dei film Sony in Italia a partire dall'anno 2023.

Il deal rientra in un più ampio disegno strategico di internazionalizzazione della società e del suo principale azionista, Tarak Ben Ammar, che afferma: "L'accordo con Sony rappresenta un importante passo verso il consolidamento della società tra i grandi players del settore come Disney, Universal e Warner Bros Italia. Eagle Pictures - continua - nel secondo quarter 2022 è stato il primo tra i distributori in Italia al pari delle grandi majors e ha distribuito in Italia film campioni di incassi come i recenti " House of Gucci" e " Top Gun : Maverick". Ma il deal con Sony non si limita solo alla distribuzione: "Produrremo insieme 5 film italiani e europei - aggiunge - che grazie alla capillarità di Sony all'estero potranno essere veicolati in tutto il mondo". Sul fronte della produzione internazionale- conclude -Abbiamo già all'attivo due film: "Il Talento di Mr Crocodile" con Javier Barden, che già è a quota 51 milioni di incassi nel mondo, e proprio in questi giorni sono iniziate in Italia le riprese di "Equilizer 3" con Denzel Washington". (ANSA).