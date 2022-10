Jared Leto sarà Karl Lagerfeld in film su stilista

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - L'attore premio Oscar Jared Leto sarà Karl Lagerfeld nel film sul celebre stilista, morto nel 2019. La maison e lo stesso Jared Leto, con la sua Paradox, hanno infatti stretto un accordo per la realizzazione del film.

Leto è parte integrante nel film sia come attore sia nella produzione insieme a Emma Ludbrook. Gli storici collaboratori di Karl Lagerfeld, Pier Paolo Righi, Caroline Lebar e Sebastien Jondeau, collaboreranno come produttori esecutivi del film.

Per oltre 35 anni, Caroline Lebar ha lavorato a stretto contatto con Karl Lagerfeld come consulente sia per il suo marchio che per la comunicazione personale, mentre Pier Paolo Righi è stato amministratore delegato della Maison per oltre 10 anni. Sebastien Jondeau ha trascorso 20 anni come assistente personale e guardia del corpo del designer e continua la sua collaborazione con il marchio oggi come consulente di stile.

"Karl è sempre stato un'ispirazione per me", afferma Leto.

"Era un vero poliedrico, un artista, un innovatore, un leader e, soprattutto, un uomo gentile. Quando ci siamo uniti al team di Karl Lagerfeld, abbiamo immediatamente condiviso la visione creativa di fare un'ode rispettosa a Karl spingendo al contempo i confini artistici di ciò che può essere un film biografico".

Il lavoro di Karl Lagelfeld sarà anche il tema della mostra del Costume Institute 2023 e del Met Gala. (ANSA).