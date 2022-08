Arriva a settembre il nuovo Pinocchio, live action con Tom Hanks

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Pinocchio continua ad affascinare i lettori e il mondo del cinema. Arriva l'8 settembre direttamente in streaming su Disney+ una nuova versione questa volta in live action, ossia con animazione e attori in carne ed ossa: diretta dal premio Oscar Robert Zemeckis vede Tom Hanks nel ruolo di Geppetto. Nel cast Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco, con Cynthia Erivo e Luke Evans. E c'è anche l'Italia con Giuseppe Battiston che interpreta Mangiafuoco. Inoltre, la cantante Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, interpreta "Una stella cade", la versione italiana di "When you wish upon a star", brano cantato dalla Fata Turchina, personaggio che nel film ha il volto di Cynthia Erivo.

Il film, di cui è stato rilasciato il trailer, viene diffuso dalla piattaforma in occasione del Disney+ Day. (ANSA).