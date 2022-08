A Pisticci la 23/a edizione del Lucania film festival

(ANSA) - POTENZA, 02 AGO - Oltre 35 titoli tra lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, 16 anteprime nazionali, quattro anteprime europee, quattro anteprime internazionali e una mondiale, oltre a ospiti del calibro del maestro Mario Martone, dell'attore e regista newyorkese John Turturro (in collegamento), dell'attore lucano, Rocco Papaleo e del musicista Roy Paci. Sono nomi e numeri della 23/a edizione del Lucania film festival che si svolgerà dal 9 al 13 agosto a Pisticci (Matera).

L'evento - è sottolineato in una nota dell'ufficio stampa del festival - comincerà con un evento di pre-apertura il 7 agosto, quando, alle 5.15 del mattino, "presso la Foce del Cavone - Marina di Pisticci, il pubblico potrà godere della performance sonora con Rocco Mentissi e Francesco Mentissi con drum machine e pianoforte a coda, dal titolo Il mattino ha l'oro in bocca".

La programmazione dei cinque giorni della manifestazione prevedrà, oltre alle proiezioni, anche lectio magistralis (con la prima, il 9 agosto, che sarà tenuta da Martone, sul tema delle nuove frontiere della narrativa del cinema italiano), masterclass e cinetalk. Il Lucania film festival - conclude la nota - terminerà il 13 agosto, alla presenza di Papaleo e del conduttore di Radio 2 Filippo Solibello, per la premiazione delle opere in concorso. (ANSA).