Richard Madden, i supereroi? Il mio è mio padre

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 25 LUG - Sguardo magnetico, voce profonda, grande disponibilità con giornalisti e giurati.

Richard Madden, uno dei volti più amati del 'Trono di spade', l'ospite di punta di questa giornata al Giffoni Film Festival, in corso a Giffoni Valle Piana (Salerno), non si è tirato indietro a nessuna domanda o curiosità che gli è stata rivolta, oltre ad avere firmato autografi e fatto selfie con i tanti ammiratori che lo hanno atteso al Blue Carpet. Attualmente è impegnato in Citadel, la serie kolossal di fantascienza targata Prime Video (con un cast all star che include Stanley Tucci e Priyanka Chopra) e proprio sulla serie annuncia che: "Uscirà molto probabilmente la prossima estate. E' stato bello lavorare con un cast come quello". Sulla possibilità di rivederlo nei panni di un supereroe, dopo Eternals, dice: "Bisognerebbe chiederlo alla Marvel. Al momento sto leggendo copioni che hanno ruoli diversi. Ma non è detto che in futuro non avvenga, ma non dipende da me".

E sui supereroi amati da bambino ha detto: "Mio padre era un vigile del fuoco. E' lui il mio supereroe che ho ammirato tantissimo". Affabile e senza sovrastrutture, Madden spiega che non gli "dà assolutamente fastidio il fatto di essere popolare.

Vuol dire che la gente apprezza il mio lavoro". Domande e curiosità tutte consentite, ad eccezione - da parte del suo entourage - di indiscrezioni sul prossimo James Bond, dopo gli insistenti rumors che vorrebbero l'attore al posto di Daniel Craig nei panni di 007. "Le produzioni americane - ha spiegato ai giurati - investono molti più soldi. Però uno dei posti dove mi sono divertito di più a girare è stato proprio in Italia. Nessuno come gli italiani è bravissimo ad improvvisare e risolvere problemi. In America tutto deve essere perfetto. Sono le cose più belle quelle improvvisate e naturali". "Quello che è fondamentale è avere compassione per la sofferenza, e comprensione delle altre persone: questo rende il ruolo veramente autentico", ha aggiunto. (ANSA).