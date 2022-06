Carlo Verdone fotografo alla Milanesiana a Ascoli Piceno

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 GIU - La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita la mostra fotografica"Carlo Verdone. Il colore del silenzio" da giovedì 30 giugno al 15 settembre alla Galleria d'Arte Contemporanea "Osvaldo Licini" di Ascoli Piceno. All'inaugurazione in programma alle 19:30 seguirà alle 21:00 al Teatro Ventidio Basso una speciale serata in compagnia di Carlo Verdone e Paolo Mereghetti, con il prologo musicale della violinista e attrice Hildegard De Stefano.

Introdurrà l'evento, visibile in streaming su Corriere.it e sul canale Facebook de La Milanesiana, Elisabetta Sgarbi. La mostra "Carlo Verdone. Il colore del silenzio" rappresenta un nuovo capitolo della ricerca artistica di Carlo Verdone dedicata alla fotografia. Una passione che ha voluto sempre tenere privata fino a quando Elisabetta Sgarbi lo ha convinto ad esporre le sue foto. Le nuvole e i loro colori fotografati dal regista come sguardi infiniti diventano uno studio delle emozioni che prende le forme della fantasia meteorologica. Il cielo come punto di osservazione del mondo e di noi stessi. "Quando scatto non voglio nessuno accanto a me. Quel momento 'mistico' è solo mio.

Io e la natura nei suoi forti contrasti. Il cielo, un albero, una lontana montagna, una vallata colti in un momento capace di generare in me assoluto stupore" dichiara Carlo Verdone. "Mi ha sempre colpito molto che Carlo Verdone - osservatore così attento dell'umanità e dei caratteri - si riservasse uno spazio così artisticamente importante per la natura" spiega Elisabetta Sgarbi. (ANSA).