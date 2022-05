Orlando, felice aver vinto con questa idea di cinema

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - La sua dedica commossa del premio alla moglie Maria Laura Rondanini ("la persona migliore che abbia mai conosciuto") è stato uno dei momenti più emozionanti nella serata dei David: Silvio Orlando che ha conquistato sua terza statuetta (su 12 candidature), vincendo come migliore attore protagonista per Ariaferma di Leonardo di Costanzo, a fine cerimonia è felice e rilassato, proprio accanto alla moglie: "Non era venuta con me stasera, è adesso arrivata col taxi", racconta sorridendo ai giornalisti. "Sono contento di aver vinto con questa idea di cinema indipendente e che rischia di suo, molto legato alla vita delle sale, e che con questa crisi rischia di scomparire, dobbiamo difenderle".

In realtà "ho avuto tante perplessità a fare Ariaferma, bisognava entrare nei panni di una persona che era stata per 30 anni in prigione. Pensavo di non essere adeguato, di essere fuori ruolo. Avevo paura di fare una parodia involontaria... le menate che si dicono gli attori". Le nuove sfide non mancano per l'attore accanto a due registi importanti nel suo percorso: ha finito le riprese di Siccità di Paolo Virzì e sta terminando quelle del nuovo film di Nanni Moretti (anche interprete), Il sol dell'avvenire con, tra gli altri, Mathieu Amalric, Margherita Buy, Barbora Bobulova, Elena Lietti, Jerzy Stuhr.

Ritrovare Moretti "è stato bello, questo film (del quale la trama non è stata svelata, si sa solo che tra gli elementi ci sono il circo e l'Italia degli anni '50) è un po' un ritorno al suo cinema che abbiamo amato tutti, quello delle origini. Nanni si muove a suo agio, è felice, sereno, stiamo vivendo delle bellissime giornate".

Siccità invece è ambientato in una Roma dove non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini. Nel cast anche, fra gli altri, Monica Bellucci, Sara Serraiocco, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Claudia Pandolfi, Tommaso Ragno, Max Tortora,. "E' un film molto complesso, ci sono tanti attori e tante storie, in cui tutto l'estro creativo di Paolo è messo alla prova. Sono tornato a fare un po' lo scemo, un personaggio con il cervello un po' vuoto, un ultimo della terra.. ci vogliono anche quelli". (ANSA).