Dave Chappelle aggredito sul palco

(ANSA) - NEW YORK, 04 MAG - Choc all'Hollywood Bowl di Los Angeles: Dave Chappelle è stato sbattuto a terra sul palcoscenico da uno spettatore che brandiva una finta pistola con una lama di coltello all'interno. Dave era in scena per il Festival "Netflix Is a Joke", il primo evento del genere dal vivo organizzato dal servizio in streaming per il quale il comico, che nell'incidente è rimasto illeso, ha prodotto uno show molto seguito ma anche molto discusso per le battute misogine, anti-trans e anti gay. Placcato e portato via a forza a sua volta dai servizi di sicurezza e dall'entourage del comico aiutato dall'attore Jamie Foxx, l'aggressore, identificato come Isiah Lee, è stato successivamente arrestato e incriminato per aggressione con un'arma letale. Cinque volte premio Emmy e tre volte premio Grammy, Chappelle non si è smentito neanche stavolta: "E' stato un uomo trans", è sbottato dopo l'aggressione, con una battuta delle tante da lui riservate alla comunitàLgbtq e che l'anno scorso avevano fatto chiedere a Netflix di metterlo alla porta.

L'episodio ha evocato lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock nella notte degli Oscar, rilanciando la polemica sulla sicurezza dei comici che, come Chappelle, amano provocare in pubblico.

