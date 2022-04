Dopo lo slapgate Will Smith in India per incontrare un guru

(ANSA) - NEW YORK, 25 APR - A quasi un mese dallo schiaffo a Chris Rock durante l'ultima cerimonia degli Oscar, Will Smith e' riapparso in pubblico per la prima volta all'aeroporto di Mumbai. Premiato il 27 marzo con la statuetta piu' ambita di Hollywood e immediatamente dopo messo all'indice per lo 'SlapGate' in diretta, l'attore di "Hitch" e "Alla Ricerca della Felicita'" e' volato in India per incontrare un guru, mentre sui rotocalchi rimbalza il gossip secondo cui il matrimonio con Jada Pinkett sarebbe ormai vicino al capolinea. Premio Oscar il 27 marzo per "King Richard - Una Famiglia Vincente", Smith si e' dimesso il primo aprile dall'Academy per la bufera mediatica seguita allo sganascione assestato in faccia a Rock dopo la battuta infelice sulla testa alla "J.I. Jane" di Jada che se la rade perche' soffre di alopecia. Spuntata l'arma della sospensione della membership o addirittura dell'espulsione, il Consiglio dei Governatori dell'Academy aveva deliberato un "disinvito" decennale dalle future cerimonie di Hollywood. Al di la' dell'ostracismo dei suoi pari, lo schiaffo in diretta era pesato nella decisione degli studi di mettere per il momento (ma fino a quando?) nel congelatore i prossimi progetti di Will. Sarebbe stato forte anche l'impatto sul matrimonio con Jada, da tempo sulle montagne russe: secondo il tabloid britannico "Heat", la coppia potrebbe essere vicina al divorzio. (ANSA).