Cinema: morto il produttore Massimo Cristaldi

(ANSA) - ROMA, 08 APR - È improvvisamente mancato nella notte a Roma Massimo Cristaldi, 66 anni, figlio di Franco Cristaldi, produttore cinematografico degli anni d'oro del cinema italiano e della sua prima moglie, Carla Rosa Simonetti. Massimo Cristaldi aveva cominciato fin da ragazzo a lavorare col padre raccogliendone poi l'eredità. Con la sua Cristaldi Pics ha prodotto numerosi lavori di assoluta qualità come ad esempio Sicilian Ghost Story (2016 ), Salvo (2013), Tiberio Mitri - Il Campione e la Miss (miniserie TV, 2010), L'Amour Caché (2007).

In questi ultimi tempi era impegnato nella realizzazione di un film tratto dal libro Tu, mio di Erri De Luca, l'inizio delle riprese era in programma per il prossimo settembre. Massimo Cristaldi lascia la moglie Simona. (ANSA).