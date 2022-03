C'mon C'mon, zio Phoenix e nipote alle prese con la vita

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Ah, zio, zio/Spiega la vita, spiega com'è /Ah, zio, zio, com'è, com'è/ Spiegami tutto, spiega perché… ". Questa canzone di Paolo Conte, Lo zio, tratta dall'album 'Appunti di viaggio', è perfetta per raccontare con la giusta leggerezza C'MON C'MON, film di Mike Mills, distribuito dal 7 aprile da Notorius Pictures. E questo perché racconta in uno splendido bianco e nero la storia di uno zio, Johnny (Joaquin Phoenix), giornalista pieno di manie e noto per documentari e interviste radio, e di Jesse (Woody Norman), suo nipote di circa dieci anni, pieno di fantasie e assurde convinzioni (come è normale in un bambino).

Ora Johnny, alle prese con un'inchiesta dove incontra diversi bambini per intervistarli sul futuro del nostro pianeta, si trova costretto forzosamente a fare anche da baby sitter a questo nipote affidatogli dalla sorella Viv (Gaby Hoffmann), impegnata a badare al marito in pieno esaurimento nervoso.

Il film è tutto qui, almeno per quanto riguarda la trama.

Diverso invece il complicato rapporto che si instaurerà tra questo 'zio' - figura chiave in ogni famiglia perché è un adulto sui generis, con il quale ci si relaziona diversamente - , e un bambino che vuole sapere cos'è la vita e lo vuole sapere anche subito. Un modo anche per Johnny di mettere in discussione sè stesso e fare un giusto ripasso, ma sempre nel segno di quel politicamente corretto che rassicura. (ANSA).