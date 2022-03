Oscar alla svolta, Campion o Coda si vince senza sala

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - La sfida, stando ai rumors delle ultime ore e anche agli importanti riconoscimenti delle associazioni di categoria, a quanto pare è ristretta a due titoli: Il potere del cane, il western anomalo di Jane Campion e Coda - I segni del cuore, dramma sulla figlia udente di una coppia sorda che lotta per aiutare la sua famiglia.

Al di là di come finirà tra i due la notte del 27 marzo è una svolta storica quella che verrà certificata: entrambi i film hanno saltato la sala cinematografica, il luogo principe del cinema.

Il primo, candidato a ben 12 statuette, tra cui miglior film, regia e attore protagonista (Benedict Cumberbatch) è visibile solo in streaming: prodotto da Netflix, presentato in anteprima mondiale a Venezia (leone d'argento per la regia della Campion), non si è mai affacciato in sala neanche per proiezioni evento.

Il secondo, che ha dominato al Sundance 2021 contribuendo a rilanciare il tema della diversità e disabilità, commedia drammatica diretta da Sian Heder, remake del film francese del 2014 La famiglia Bélier, recitato nella lingua dei segni, vanta tre nomination tra cui miglior film e Apple Tv+ lo ha acquistato un anno fa al festival di Redford dove ha spopolato (ora è in prima tv su Sky cinema e Now).

Lanciate nella produzione televisiva, capaci di movimentare e rinnovare il mercato della serialità prima e dei reality dopo, le piattaforme di streaming si sono di fatto prese tutto diventando tra i principali player della produzione cinematografica e tenendo in pugno anche la distribuzione. E' nota la recalcitrante vocazione di Netflix per le sale, e da dominante può permetterselo, ma anche gli altri non scherzano.

Se poi è la notte più glamour dell'anno a certificare che il cinema è affare da flanella e salotto allora la svolta è fatta e rialzarsi pur dopo la pandemia non sarà facile. Resisterà l'Academy a questo passaggio o in colpo di coda finirà per assegnare la statuetta dorata al miglior film a uno degli altri titoli? (ANSA).