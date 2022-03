Florence Pugh in trattative per un ruolo nel sequel di Dune

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAR - Florence Pugh potrebbe entrare nel cast di 'Dune Part 2'. Lo scrive Variety secondo cui la 'Vedova Nera' del Marvel Cinematic Universe è in trattative per il ruolo della principessa Irulan Corrino. Si tratta di un personaggio che sarà sentimentalmente coinvolto con il protagonista Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet.

La produzione del sequel di Dune dovrebbe iniziare in estate mentre si prevede che il film, diretto come il primo da Denis Villeneuve, sarà nelle sale cinematografiche il 20 ottobre del 2023. Nel cast sono stati riconfermati Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya e Javier Bardem.

Dune (2021) è candidato a dieci premi Oscar tra cui miglior film. Al botteghino ha incassato 400 milioni a livello globale.

