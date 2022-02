Paramount, 'A Quiet Place III' previsto per il 2025

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Il terzo capitolo di 'A Quiet Place - Un posto tranquillo' è previsto per il 2025. Lo ha annunciato Paramount nel corso di un evento con gli investitori.

Non è stato ancora annunciato un regista, ma la scelta dovrebbe cadere di nuovo su John Krasinski che, oltre a curare la regia dei primi due film, è stato anche tra i protagonisti con Emily Blunt.

Fin dalla prima uscita nel 2018, 'A Quiet Place' si è rivelato un franchise di successo. A Quiet Place I e II hanno incassato rispettivamente a livello globale oltre 340 milioni e 297 milioni di dollari. (ANSA).