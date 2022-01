Sundance svela doc-thriller su avvelenamento Navalny

(ANSA) - NEW YORK, 26 GEN - Alexei Navalny ripercorre la vicenda del suo avvelenamento interpretando se stesso in un 'documentario thriller' presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival inizialmente come titolo segreto. Solo il giorno prima della proiezione è stato svelato 'Navalny', diretto da Daniel Roher e frutto anche della collaborazione tra CNN e HBO Max che trasmetteranno il film nel corso dell'anno.

Contemporaneamente veniva annunciato che Navalny e sei suoi collaboratori sono stati inseriti da Mosca nella lista dei 'terroristi ed estremisti' ed è notizia di oggi che il ministero dell'Interno russo ha dato ordine di arrestare Oleg Navalny, fratello dell'oppositore, su richiesta del Servizio penitenziario federale.

In quello che è un film non affatto scontato, nonostante si conosca il finale, la trama ripercorre la vicenda di Navalny dall'avvelenamento all'arresto dopo il ritorno in Russia.

(ANSA).