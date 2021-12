Keaton torna Batman per film su The Flash e Batgirl

Sarà doppio il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman, a 30 anni dall'ultima volta che ne ha indossato i panni in Batman: Il ritorno di Tim Burton (1992).



Era già stata annunciata la partecipazione dell'attore a The Flash di Andy Muschietti in uscita negli Usa a novembre 2022, con protagonista Ezra Miller e la presenza nel racconto anche di un altro Batman cinematografico, Ben Affleck.



Keaton sarà inoltre di nuovo il super nemico del crimine targato Dc Comics in Batgirl, il film di Adil El Arbi e Bilall Fallah prodotto per la piattaforma Hbo Max (debutto previsto nel 2022). Ne è protagonista Leslie Grace nella parte di Barbara Gordon, figlia del commissario Gordon (Interpretato da J.K Simmons), che nasconde la sua identità di supereroina. Il supercattivo da sconfiggere sarà Garfield Lynns alias Firefly, un sociopatico piromane, interpretato da Brendan Fraser.



Keaton ha spiegato nel podcast Variety Awards Circuit di aver avuto per anni la curiosità di tornare a interpretare Batman (incarnato per la prima volta nel 1989 nell'omonimo film di Tim Burton) a così tanta distanza: "anche se c'è voluto molto tempo francamente (per decidere di farlo, ndr) - ha sottolineato - Deve esserci una ragione". Intanto debutterà nei panni del supereoe un nuovo interprete, Robert Pattinson, in The Batman di Matt Reeves, in arrivo a marzo 2022.



Keaton è reduce dal successo di Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, la serie drama di Danny Strong, distribuita in Italia da Disney+ come Star original, che esplora la nascita dell'epidemia di farmaci oppioidi negli Usa. L'attore nel racconto ha interpretato Samuel Finnix dottore in una cittadina di minatori della Pennsylvania, che si ritrova a combattere la dipendenza come medico e in prima persona. Una performance che potrebbe portarlo in corsa per gli Emmy e per la quale è già candidato fra gli altri, ai Golden Globes, ai Broadcast Film Critics Association Awards e ai Satellite Awards.