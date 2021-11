Incassi Usa, vola il nuovo Ghostbusters

Ghostbusters: Afterlife (in Italia uscito come Ghostbusters: Legacy), il film di Jason Reitman che vede riunirsi di nuovo gli Acchiappafantasmi per il terzo capitolo della famosa saga degli anni '80, è balzato in testa al botteghino Usa del weekend totalizzando 44 milioni di dollari.

Questo weekend è uscito anche in Italia in ben 460 sale.

Al secondo posto gli Eternals con altri 10.8 milioni di dollari per un totale complessivo tra mercato domestico e internazionale di oltre 336 milioni di dollari.

Al terzo posto Il grande cane rosso (Clifford the Big Red Dog), la commedia per famiglie diretta da Walt Becker e basata sull'omonima serie di libri per bambini di Norman Bridwell: 8.1 milioni.

Quarta posizione per un film di cui si parla per possibili nomination agli Oscar: King Richard, un biopic sportivo con Will Smith nei panni del padre delle campionesse di tennis Venus e Serena Williams: ha avuto un incasso di 5.7 milioni. Al quinto posto si piazza Dune di Denis Villeneuve che aggiunge 3.1 milioni ad un totale complessivo arrivato a superare i 367 milioni di dollari. (ANSA).