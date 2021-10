Incassi, il debutto di No Time To Die sfiora i 500 mila euro

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Sfiora i 500 mila euro al debutto No Time To Die, il 25/o titolo della saga di James Bond, l'ultimo con Daniel Craig nei panni dell'agente segreto con licenza di uccidere. Arrivato il 30 settembre nelle sale italiane in oltre 750 copie, il film di Cary Fukunaga ha incassato nel primo giorno di programmazione 487.095 euro, secondo i dati Cinetel.

