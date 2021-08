Johnny Depp premiato a San Sebastian

Descritto dal Festival di San Sebastian in Spagna come "uno degli attori più talentuosi e versatili del cinema contemporaneo", l'americano Johnny Depp riceverà il più alto riconoscimento di San Sebastian, il Donostia Award, in una cerimonia che si terrà il 22 settembre presso l'Auditorium Kursaal del festival.

Depp è un habituè del festival dove lo scorso anno ha presentato "Crock of Gold: A Few Rounds con Shane McGowan" con il regista Julien Temple.

In precedenza lo stesso riconoscimento era andato a Ethan Hawke, Sigourney Weaver, Judy Dench, Penelope Cruz e Viggo Mortensen.

Il 58enne attore lanciato dalla saga dei Pirati dei Caraibi.

