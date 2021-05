Tutto il cinema unito per il rilancio della sala

Anica, Anec, Accademia del Cinema Italiano - David di Donatello, Alice nella Città e tutte le maggiori associazioni di categoria insieme oggi in una sala romana per: #soloalcinema . Le iniziative per il rilancio del cinema in Italia. E tutto questo nel giorno in cui il ministro della Cultura Dario Franceschini ha firmato il decreto che destina 40 milioni alle sale, ultimo di una serie di provvedimenti per sostenere il cinema durante la pandemia (che porta il totale delle risorse straordinarie finora stanziate a oltre 275 milioni).

Il progetto, partito dalla serata dei David, passerà poi al Festival di Taormina, alle Notti Bianche del Cinema, ai CinemaDays, alle giornate professionali di Cinè a Riccione, al Festival di Venezia, alla Festa del Cinema di Roma fino a dicembre 2021.

"Vedo cinema da quaranta anni e non sono mai riuscito a smettere - dice nel suo carismatico intervento Pierfrancesco Favino - E anche durante la Pandemia sul divano questa voglia non mi è passata. Non deve essere un attore a riportare al cinema le persone. Abbiamo bisogno che qualcuno dica chiaramente che questi sono luoghi sicuri. Non dobbiamo dirlo noi. Bisogna ripartire e bisogna farlo iniziando dalla scuola" ha detto poi l'attore ribadendo l'importanza dell'insegnamento del cinema nelle scuole.

Visti poi stamani lo spot 'Ricordi di una vita', con la voce narrante di Monica Bellucci e quello 'All Star' in cui alcuni volti di attrici e attori italiani si fanno sorprendere dentro una sala, questa volta nei panni di quelle persone che normalmente lavorano al loro interno (alla cassa, allo strappo dei biglietti, alla vendita dei gelati)."Siamo ottimisti. Si sta tornando al Cinema, e gradualmente le cose miglioreranno, come per tutto il nostro Paese. - ha detto il presidente dell'Anica Francesco Rutelli - Questi programmi comuni dimostrano la collaborazione e la passione che animano la nostra filiera: come per la ripresa dei set cinematografici, su cui l'Italia è stata all'avanguardia, tutti si sentiranno sicuri nelle Sale. E i prossimi mesi vedranno una grande ripresa di prodotti e di interesse del pubblico, a partire dal Cinema italiano." Tra gli interventi poi, quello del Presidente Distributori Italiani Anica, Luigi Lonigro, che ha ricordato l'importanza dell'iniziativa #soloalcinema e la prossima uscita di Comedians di Salvatores; quello del Presidente Produttori Anica, Francesca Cima, che ha sottolineato la centralità del prodotto italiano per la ripartenza e ha ricordato l'uscita il 1 luglio de La terra dei figli di Claudio Cupellini. E ancora sono intervenuti il Presidente Anec, Mario Lorini, Piera Detassis Presidente dei Premi David di Donatello, felice di partecipare alla campagna #Soloalcinema e di affiancare le Notti Bianche con un omaggio a Dario Argento. I direttori di Alice nella Città, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, aderiscono alla campagna proprio con il progetto delle Notti Bianche. Ovvero 48 ore di cinema non stop (dal 2 al 4 luglio), che prevedono un unico biglietto per le maratone notturne, e che animeranno sale e arene di tutta Italia per la ripartenza del cinema.

Nel segno della ripresa, tutti i cinema italiani saranno coinvolti proiettando i video di #soloalcinema e accogliendo i grandi film che in uscita nei prossimi mesi: da Crudelia per arrivare a Dune, passando per film italiani di registi come Salvatores e Cupellini e grandi franchise americani come Fast & Furious, Black Widow, Suicide Squad, I Croods, Hotel Transylvania.

Infine, sul fronte anti pirateria, partirà una campagna di sensibilizzazione, We are Stories, interamente dedicata al pubblico di tutte le età per promuovere la tutela dell'industria audiovisiva e l'importanza delle scelte consapevoli in materia di consumo di contenuti culturali. (ANSA).