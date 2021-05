Cher compie 75 anni, per lei una biopic di Universal

NEW YORK - Cher, al secolo Cherilyn Sarkisian LaPierre, compie 75 anni e riceve l'omaggio di una biopic, futura produzione di Universal. Lo ha annunciato la stessa cantante e attrice su Twitter. L'opera, di cui ancora non si conosce il titolo, sarà scritta dallo sceneggiatore premio Oscar Eric Roth e prodotta da Judy Craymer, la mano dietro il musical 'Mamma Mia!' e Gary Goetzman che ha invece prodotto l'omonimo film.

Nel 2018 Cher è stata tra i protagonisti di 'Mamma Mia! Ci risiamo' nel interpreta Ruby Sheridan, madre di Donna Sheridan e nonna di Sophie Sheridan.

In oltre 50 anni di carriera, Cher ha vinto un Premio Oscar come migliore attrice protagonista per Stregata dalla luna (1987), un David di Donatello come migliore attrice straniera, il Prix d'interprétation féminine a Cannes, un Grammy Award, un Emmy Award, tre Golden Globe e un People's Choice Award per i suoi contributi nel cinema, nella musica e nella televisione. Nel 2018 è stata inoltre insignita del Kennedy Center Honors. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi nel mondo. E' considerata tra le 12 più grandi icone gay femminili di tutti i tempi.