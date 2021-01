Renis, 'Ischia Global 21 festival della rinascita'

La 19.ma edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival, si terrà dal 18 al 25 luglio 2021.

L'attesa kermesse internazionale dell'industria dell'audiovisivo, quest'anno, seguirà cronologicamente il Festival di Cannes che ha annunciato lo slittamento di due mesi a causa della pandemia.

"Ischia Global 2021 sarà il Festival della rinascita e siamo tutti fiduciosi sul buon andamento delle vaccinazioni per celebrare in quella data il rilancio dell'industria dello spettacolo nella Penisola'' annuncia il produttore Tony Renis, che insieme all'attrice e produttrice inglese Trudie Styler e all'attrice e produttrice Carolina Rosi, preside la manifestazione fondata e diretta da Pascal Vicedomini, in collaborazione con l'Accademia Internazionale Arte Ischia ed con il sostegno della DG Cinema del Mibact e della Regione Campania.

"Tante proiezioni di film, sul grande schermo, se Dio vorrà, ma anche concerti, forum, mostre e l'omaggio agli artisti dell'anno in grande sicurezza, e quindi con la consueta supervisione degli amici della Croce Rossa Italiana che ci sono stati vicini anche nell'ultima edizione" aggiunge Renis che a proposito dello spostamento di Cannes dice "Meraviglioso, la staffetta con Cannes ci esalta. Vorrà dire che tanti Big dello spettacolo si sposteranno dalla Costa Azzurra al Golfo di Napoli con più facilità del passato. E poi sarà una gioia cominciare a tirare la volata a Procida, capitale italiana della cultura 2022.

Evviva…".