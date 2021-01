Cinema:"Meno cinque",film su bar in era Covid boom su social

(ANSA) - SASSARI, 01 GEN - Il primo film sardo del 2021 è il corto "Meno cinque" ed è già un piccolo successo sulla rete. La gran quantità di condivisioni sui social a partire dalle 24 di ieri ha già favorito una discreta diffusione dell'opera autoprodotta, accessibile a tutti al link https://vimeo.com/495805642.

Scritto e diretto da Sergio Scavio e Gianluca Naitana, che firma anche il soggetto originale, la storia di "Meno cinque" è ambientata in un bar al tempo dei Covid. L'opera è stata girata allo "Shardana" di Sassari. Alla fine del 2020, per decreto ministeriale, i bar devono chiudere inesorabilmente alle 18. Per gli amanti del bar, come i protagonisti del film, gli ultimi cinque minuti prima della chiusura sono i più difficili da affrontare.

I protagonisti del film sono tre: Antonio Ginesu nel ruolo del barista, Mauro Chessa e Nicola Rovasio in quello degli avventori. Nel film compaiono anche Francesco Piredda, Anita Delitala, Giuseppe Ginesu, Laura Mannoni, Massimo Cossu e Chiara Diana. Barbara Cossu è aiuto regista e responsabile di edizione, la scenografia è di Roberta Piras, il suono di Andrea Campus, con Anita Delitala video assist.