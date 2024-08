Banksy, il settimo giorno nel London Zoo ecco L'Acquario

"Il settimo giorno Banksy si riposerà", aveva scritto un fan su Instagram parafrasando una celebre frase della Bibbia e ipotizzando che il celebre street artist britannico si sarebbe preso una pausa.

E invece il settimo giorno Banksy continua ad arricchire il suo London Zoo, come fa puntualmente da una settimana: l'ultima opera ad apparire è un acquario, a decorare le pareti - questa volta anche con sfumature di azzurro - di un gabbiotto della polizia, come documenta il profilo IG ufficiale del writer.

Nei giorni scorsi erano apparse, in diverse location nelle strade di Londra, le silhoette nere di una capra, due elefanti, tre scimmiette, un lupo, due pellicani e un grosso felino.

Ritraendo un banco di pesci che nuotano, l'ineffabile artista ha trasformato le facciate in vetro della garitta della polizia su Ludgate Hill, vicino all'Old Bailey e alla Cattedrale di St Paul, in un acquario. L'opera è diversa dai precedenti lavori di Banksy apparsi questa settimana, in quanto è un dipinto dettagliato che sembra essere stato realizzato con vernice spray traslucida. Due agenti di polizia della City di Londra - spiegano i media britannici - hanno scattato foto dell'opera: uno di loro ha spiegato che il lavoro è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso e gli era stato chiesto di andare a dare un'occhiata.

"Siamo a conoscenza di danni a una cabina della polizia della città di Londra a Ludgate Hill", ha spiegato l'ispettore Andy Spooner. "Stiamo collaborando con la City of London Corporation che possiede la cabina di polizia". Insieme alle telecamere a circuito chiuso e ai dissuasori per restringere le strade, garitte della polizia come questa - ricorda il sito della Bbc - furono installate intorno allo Square Mile negli anni '90 per proteggere la città dagli attacchi terroristici durante i disordini dell'Ira. Gli agenti di polizia erano di guardia per monitorare il traffico. Intanto il grosso gatto nero che si stiracchia firmato Banksy, apparso ieri su alcuni pannelli di legno a Cricklewood, a nord ovest di Londra, è stato rimosso poche ore dopo la sua comparsa, tra i fischi della gente. Gli uomini incaricati della rimozione hanno detto di essere stati "ingaggiati" da un'impresa edile per motivi di sicurezza.



