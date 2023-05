Reggia Caserta gratis 2 e 4 giugno, biglietti anche in hotel

(ANSA) - CASERTA, 29 MAG - Reggia di Caserta gratis per due giorni di inizio giugno, il 2 per la Festa della Repubblica e il 4 come prima domenica del mese, in cui da disposizioni ministeriali in vigore da qualche anno, si entra gratuitamente in tutti i musei statali. L'ingresso gratuito per il 2 giugno è stato invece voluto dal Ministero della Cultura proprio per celebrare l'importante ricorrenza dell'istituzione della Repubblica Italiana, di cui si celebra il 77/o anniversario.

Per entrambe le giornate, una quota dei biglietti sarà destinata alla distribuzione online, l'altra a quella in sede; si prevede un afflusso importante di turisti di cui beneficerà, come avvenuto a Pasqua e nei Ponti del 25 Aprile e del Primo Maggio, anche la città e le sue sturtture ricettive.

"La Reggia di Caserta - dice il direttore generale Tiziana Maffei - ha deciso di riservare una piccola quota dei biglietti delle giornate di gratuità alle associazioni di categoria degli albergatori della città. Una parte dei titoli di accesso sarà infatti nella disponibilità delle strutture ricettive che potranno giovarsi così, ancora di più, dell'attrattività del Museo anche nelle giornate di accesso gratuito. L'obiettivo è favorire ulteriormente la permanenza in città dei turisti, promuovendo una conoscenza maggiore delle bellezze del territorio anche con una conseguente maggiore fruizione di servizi".

Al fine di migliorare la gestione dei flussi, in queste due giornate verranno create due file distinte: una per i possessori del biglietto "Solo Parco", l'altra per quelli del biglietto "Parco+Appartamenti"; i titolari di questi ultimi saranno tenuti a un percorso fisso: prima gli Appartamenti reali, dopo il Parco. (ANSA).