Arrivano a Dublino le bufale di Davide Rivalta. In esclusiva il backstage della mostra.

Sono in arrivo a Dublino le bufale in bronzo che pascoleranno nel grande parco di Lucan House, la meravigliosa residenza dell’ ambasciatore italiano a Dublino, come la leonessa che campeggerà nel Castello della città. Gli animali creati dallo scultore Davide Rivalta invaderamno due luoghi di pregio della capitale d’ Irlanda con il duplice scopo di celebrare l’ Italia in occasione della Festa della Repubblica e di promuoverne l’ arte evocando la tradizione del passato attraverso gli occhi e la mano di un maestro di oggi. ‘’Grazing in Lucan’’ avrà una anteprima il 30 maggio alle 19 - ora locale - con la partecipazione dell’artista. Il giorno successivo, alla stessa ora, l’inaugurazione ufficiale che coinciderà anche con le celebrazioni anticipate della Festa della Repubblica Italiana alla presenza di Catherine Martin, ministra della Cultura in Irlanda, e di Vittorio Sgarbi, sottosegretario del ministero della Cultura, di esponenti italiani del panorama economico e politico, della cultura e degli organi di informazione.

Il progetto espositivo nasce da una idea dell’ Ambasciata italiana e dell’Istituto Italiano di Cultura con la collaborazione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea diretta da Cristiana Collu e dell’Office of Public Works del Castello di Dublino. “Con questa mostra Dublino traduce in fatti l’impegno del ministro Tajani a fare leva sulla cultura italiana come strumento di politica estera’’ dice l’ ambasciatore Ruggero Corrias parlando del progetto che ‘’si profila come l’evento culturale dell’anno in Irlanda.