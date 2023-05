Willem de Kooning alle Gallerie dell'Accademia

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - Il Direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia Giulio Manieri Elia annuncia l'allestimento di una grande esposizione dedicata a Willem de Kooning, tra i più innovativi e influenti artisti del ventesimo secolo. L'apertura è prevista per il 16 aprile 2024, in occasione dell'inaugurazione della 60/a Mostra Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia. L'esposizione sarà la prima a esplorare l'impatto che ebbero i due soggiorni italiani di de Kooning, avvenuti nel 1959 e nel 1969, sul suo lavoro. L'arte che realizzò in Italia e l'influenza dell'Italia sui suoi successivi dipinti, disegni e sculture in America, non è mai stata considerata a fondo prima d'ora. L'effetto duraturo di questi due periodi creativi sarà rivelato attraverso una selezione di lavori che vanno dalla fine degli anni Cinquanta agli anni Ottanta.

La mostra è presentata in collaborazione con la Willem de Kooning Foundation, una fondazione privata basata sul patrimonio dell'artista che favorisce gli studi e l'approfondimento della vita e delle opere di Willem de Kooning attraverso la ricerca, le esposizioni e i programmi educativi. I curatori della mostra sono Gary Garrels e Mario Codognato. (ANSA).