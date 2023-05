Schmidt, 'chi imbratta le opere offre un cattivo esempio'

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - "Dai giardini storici oggi arriva un messaggio e un modello di attenzione, cura e amore per l'ambiente, per il patrimonio storico artistico e per la sostenibilità del futuro. L'esatto contrario di chi va in giro a imbrattare opere e monumenti dicendo che lo fa per difendere la salute del pianeta: queste persone offrono all'opinione pubblica soltanto un cattivo esempio". Lo ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt intervenendo a A Europe of United Gardens, forum della European route of historic gardens nell'auditorium Vasari del museo.

L'evento, al quale partecipano studiosi, direttori e rappresentanti degli oltre 40 giardini storici di tutta Europa che fanno parte della European Route, è dedicato ai temi della conservazione del patrimonio sia naturale che artistico, sui quali i giardini storici lavorano per elaborare strategie comuni. (ANSA).