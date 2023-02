Arte Fiera, torna a Bologna l'edizione della ripartenza

(ANSA) - BOLOGNA, 02 FEB - Dopo lo stop forzato del Covid e l'edizione del maggio scorso, dal 3 al 5 febbraio a Bologna torna Arte Fiera con un tanti artisti di fama internazionale, galleristi e novità. "Questa non è solo un'edizione di Arte Fiera, ma un momento di ripresa, di rilancio e di riscossa", ha annunciato il direttore artistico Simone Menegoi, che nel presentare la manifestazione ha parlato di "felicità e orgoglio" per i tanti cambiamenti messi a segno "nella metà del tempo".

Di cambiamenti ha parlato anche il managing director di Arte Fiera, Enea Righi, che ha ricordato come dopo un periodo difficile "per cambiare bisogna investire e - ha aggiunto Righi - devo solo ringraziare Bologna Fiere perché ha capito questo aspetto. Arte Fiera stava lentamente morendo e servivano investimenti. Bologna Fiere ha messo a disposizione la finanza, e abbiamo potuto invitare importanti collezionisti. L'Italia è il Paese con il maggior numero di collezionisti ed è quello che ha sempre intercettato Bolgna Fiere. Adesso lanciamo la sfida a Miart a Milano. Sarà una sfida intelligente, perché è da quello che nascono le cose migliori".

Oltre ai 141 espositori della Main Section, allo spazio dedicato alla Pittura del XXI secolo e alla Fotografia, curato da Giangavino Piazzolla di Camera - Centro Italiano della fotografia di Torino, infatti, spicca anche l'intervento dell'artista Alberto Garutti, che con il suo 'Opus novum' ha riallacciato i fili con Bologna, dove negli anni Novanta insegnava all'Accademia di Belle Arti. (ANSA).