Ferragosto, apertura straordinaria di musei e siti italiani

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Ponte di ferragosto all'insegna dell'arte e della cultura con gran parte dei musei e dei parchi archeologici del Ministero della Cultura, guidato dal ministro Dario Franceschini, che osserveranno l'apertura straordinaria lunedì 15 agosto. Si va dal fascino spirituale della Certosa di Trisulti a Collepardo, appena restituita al pubblico, alle delizie rinascimentali del Museo Nazionale di Villa Pisani a Strà alla plasticità dei Bronzi di Riace, di cui ricorre il cinquantenario del ritrovamento nelle acque del mar Jonio, al Museo Nazionale di Reggio Calabria.

Collezioni, dipinti, opere d'arte, monumenti, antiche vestigia delle civiltà fiorite sul nostro territorio aspettano le persone che vorranno visitare gli oltre 220 siti registrati sinora nel calendario delle aperture, in continuo aggiornamento, disponibile all'indirizzo https://cultura.gov.it/ferragostoalmuseo2022.

Dalla maestosità del Colosseo e del Palatino alle meravigliose rovine di Pompei con i suoi recenti ritrovamenti, dalla rinnovata Galleria Nazionale dell'Umbria alla Galleria Nazionale delle Marche con le sue sei nuove sale, dalle magnifiche architetture di Palazzo Farnese a Caprarola con gli invidiabili panorami sulla Tuscia, saranno molteplici le occasioni di incontro con la cultura in questo ferragosto al museo.

Gli appuntamenti sono pubblicati in tempo reale a cura degli istituti periferici del MiC. Per possibili e improvvise variazioni, si prega sempre di verificare le aperture contattando i recapiti indicati nelle singole schede di dettaglio. (ANSA).